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Manisa’da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir tütün satıcısının iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak paket tütünlerin üzerinde sahte bandrol olduğu tespit edilirken kilolarca kaçak tütüne de el konuldu.

Manisa’da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir tütün satıcısının iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak paket tütünlerin üzerinde sahte bandrol olduğu tespit edilirken kilolarca kaçak tütüne de el konuldu. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro amirliği ekipleri tütün kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Soğuksu Mahallesi’nde bulunan tütün satıcısı N.D. (29) isimli sahsın işyerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, iş yerindeki paket tütünlerin üzerine sahte bandrol kullanıldığı ve kaçak oldukları tespit edildi. Ayrıca kaçak olan 50 adet birer kilogramlık paketler halinde ınstrak marka tütün, 17 adet birer kilogramlık paketler halinde JxB marka tütün, 3 paket halinde 5 kilo 500 gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli N.D. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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