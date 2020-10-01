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Manisa’da kahvehanede korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 18:24 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kahvehanede çıkan yangın korku ve paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Atatürk Mahallesi Belediye Caddesi’ndeki eski peynirciler pasajındaki Fahrettin Barın’a ait kahvehanede meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kahvehanede çıkan yangın korku ve paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Atatürk Mahallesi Belediye Caddesi’ndeki eski peynirciler pasajındaki Fahrettin Barın’a ait kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve alev topuna dönen kahvehanedeki yangına ilk müdahaleyi esnaf daha sonra ise ihbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, kahvehanede maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

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