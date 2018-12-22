Manisa'da kahvehanedeki silahlı kavga

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kahvehanede iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yedi Eylül Mahallesi Kervan Yolu Caddesinde bir kahvehanede, 18 Aralık'ta yaşanan olayla ilgili soruşturma yürüten Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kişinin ağabeyi Sebahattin Çetin (29) ile Mehmet Tayfur'u gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan kavgada yaralanan cinayet zanlısı D.T'nin, hastanede polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Turgutlu'da aralarında husumet bulunan iki ailenin üyelerinin karıştığı silahlı kavgada, Emrah Çetin ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

