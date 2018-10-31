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Manisa'da kamyon ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 23:51 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kamyon ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Manisa'da kamyon ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kamyon ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Manisa-İzmir Karayolu Dericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Şaban Duyan (41) yönetimindeki 45 HD 1783 plakalı kamyon, aynı istikamette giden Latif Tutar (38) yönetimindeki 45 AB 935 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Latif Tutar ile aynı araçtaki Müslüm Gündoğan (40), Fadime Gündoğan (43) ve Zehra Tutar (35), çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Fadime Gündoğan ve sürücü Latif Tutar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Müslüm Gündoğan'ın durumunun iyi olduğu, Zehra Tutar'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kamyon şoförü Şaban Duyan ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da kamyon ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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