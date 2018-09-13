Manisa'da kamyon tarlaya uçtu: 2 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde tarlaya uçan kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gürsu mevkiinde meydana geldi. Alaşehir'den aldığı üzüm yüküyle Salihli yönüne harekete eden Sebahattin Kıvrak (61), kullandığı 45 TA 8058 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon tarlaya uçtu. Kazada, kamyon şoförü Kıvrak ile yanındaki Rislem Erbaş (54) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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