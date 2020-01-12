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  4. Manisa'da kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Manisa'da kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 07:16 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen saman yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen saman yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet içerisinde sıkışan bir kadın yaşamını yitirirken, iki kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Kula istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan İsmail Ulusu(43) idaresindeki 45 ACB 662 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Bayram Duran(47) idaresindeki 43 KD 099 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonette yolcu olarak bulunan Fadime Ulusu(47), kamyonet içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonet içerisinde sıkışan Fadime Ulusu'yu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Fadime Ulusu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi. Öte yandan, kamyonet sürücüsü İsmail Ulusu ve yolcu olarak bulunan Zeliha Ulusu(10) ise ağır yaralandı. Ağır yaralı baba İsmail Ulusu ile kızı Zeliha Ulusu olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından olay yerinden Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, kamyonet ile TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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