Manisa’da kangal köpeği 2 kişiyi yaraladı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bağlı olduğu zincirinden kurtulan kangal cinsi köpek 2 kişiyi yaraladı.

Olay, Alaşehir’e bağlı İstasyon Mahallesi 1 No’lu Galericiler Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camiye akşam namazı kılmak için giden Y.T. (36) ve H.İ.T. (33), bir anda zincirinden kurtulan kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekle boğuşan Y.T. ve H.İ.T. çevredeki vatandaşların da yardımıyla köpekten güçlükle kurtarıldı. Saldırı sonrası Y.T. sol kolundan ve H.İ.T. de sağ kolundan ısırık yarası aldı. 112 acil servisi ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kangal köpeğinin saldırısına uğrayan vatandaşlar köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri kangal köpeğinin sahibini bularak, adli soruşturma başlattı.

