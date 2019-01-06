Manisa'da kar yağışı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İlçeye bağlı, Kuşlar, Güney, Hacıisalar, Karaköy, Kabaçınar, Ören ve Yunusdere Mahalleleri'nde etkili olan karı yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için Manisa Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için mücadele ettiklerini belirterek, "Ekiplerimizin çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek." dedi.

