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Manisa'da kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 19:16 | Son Güncelleme

Demirci ve Gördes ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve sis, yerini kar yağışına bıraktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ve Gördes ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak ve sisin ardından kar yağışı başladı.

Demirci'de, bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirci-Simav kara yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yolda kalan kamyon ve tır sürücüleri, Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar temizleme çalışması sonucu güzergahlarına devam edebildi.

Ekipler, kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların Demirci-Simav kara yoluna çıkışına izin vermiyor.

Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli geçidinde de yağış etkisini gösteriyor.

- Demirci'de okullar 15.30'dan sonra tatil edildi

Demirci ilçe merkezinde de etkili olan kar sonrası kent beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle kaymakamlık kararıyla ilçede eğitimi süren okullar, saat 15.30'dan sonra tatil edildi.

Okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler, yağan karın tadını çıkardı.

İlçe merkezinde belediye ekipleri ana güzergahları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmasına başladı. Akşam saatlerinde ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde don beklendiği belirtildi.

- "Batman'da bu kadar kar yağdığını görmemiştim"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi öğrencisi Melike Tuna, İstanbullu olmasına rağmen son yıllarda pek kar göremediğini belirterek, "Kar çok güzel yağıyor. Kar yağışını görünce yürüyüşe çıktık. Karın keyfini çıkıyoruz." dedi.

Aynı fakülteden Ebru Yaşar da sınıf öğretmenliği bölümünde okumak için Batman'dan Demirci'ye geldiğini aktararak, "Demirci'ye çok güzel bir şekilde kar yağıyor. Tadını çıkarmak için dışarı çıktım, yürüyüş yapıyorum. Batman'da bu kadar kar yağdığını görmemiştim, bu da beni mutlu etti." diye konuştu.

- Gördes'te kar yağışı

Gördes ilçesinde de belediye ekipleri, kar yağışından dolayı yollarda mahsur kalan vatandaşlara yardım ulaştırdı.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, ekiplerin yolda kalanlara anında müdahale ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diliyor, kar lastiklerini takmalarını önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

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