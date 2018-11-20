Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yedi Eylül Mahallesi'nde yaşayan ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gazdan zehirlenen Aygül Sakınç (24), Semra Sakınç (32), Berfin Sakınç (3), Ecrin Sakınç (6), Destan Sakınç (7), Rojda Nur Sakınç (1) ve Eslin Sakınç'ı (6) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikeleri bulunan Aygül Sakınç ve Semra Sakınç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

