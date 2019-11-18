HABER

Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 20:52 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca ve 10 yaşındaki torunları hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.00 sıralarında Alaşehir’in kırsal mahallelerinden olan Dağhacıyusuf Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca ve 10 yaşındaki torunları hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.00 sıralarında Alaşehir’in kırsal mahallelerinden olan Dağhacıyusuf Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Altıntaş, 10 yaşındaki kızı Hasret’i sokakta göremeyince çiftçilikle uğraşan aynı mahallede oturduğu babası Eraslan Altıntaş (84) ve annesi Gülşen Altıntaş’ın (80) evine gitti. Kapıyı açmamalarından şüphelenen Mehmet Altıntaş, çevredekilerin de yardımıyla kapıyı kırarak içeriye girdi. Oda içerisinde annesi Gülşen, babası Eraslan ve kızı Hasret’i baygın vaziyette bulan Mehmet Altıntaş, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eraslan Altıntaş ve Gülşen Altıntaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Babası Mehmet Altıntaş tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dede, nine ve torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirtilirken, kesin ölüm sebebi için cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da olayın ardından mahalleye giderek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNER 770 gram doğmuştu! İşte son hali 770 gram doğmuştu! İşte son hali
Bursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralıBursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı
Karbonmonoksit mi? 3 kişi ölü bulunduKarbonmonoksit mi? 3 kişi ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Manisa'da soba faciası! Biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de alışveriş mağazasına silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Korkunç olay! 4 aylık eşini kazakla boğduktan sonra kayınvalidesini aradı

Korkunç olay! 4 aylık eşini kazakla boğduktan sonra kayınvalidesini aradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.