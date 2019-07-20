HABER

Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 23:15 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, göle açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kayık, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Emre SAÇLI/SALİHLİ, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, göle açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kayık, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Kayıktaki 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise aranıyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi'nde bulunan gölde meydana geldi. İddiaya göre, Gölmarmara ilçesinden gelen 5 kişi, 4 metrelik kayığa binerek göle açıldı. Kayığın şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olması sonucu, 5 kişi göle düştü. Olayı gören çevredeki balıkçılar 3 kişiyi kurtarırken, kayıp iki kişi için bölgeye jandarma, sağlık ve deniz polisi sevk edildi.

Büyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyorBüyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyor
Ereğli’de uyuşturucu hap ele geçirildiEreğli’de uyuşturucu hap ele geçirildi
Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltıYanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu

Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı

Beylikdüzü'nde 14 katlı binada dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.