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Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 08:01 | Son Güncelleme

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Manisa'nın Salihli ilçesinde, kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 2 kişinin Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah (13) olduğu belirlendi.

Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp (2)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Manisa'nın Salihli ilçesinde, kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 2 kişinin Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah (13) olduğu belirlendi. Balıkçılar tarafından kurtarılan Olçun Tekin (36), Ozan Yıldırım (30) ve Cumhur Pişirgen (37) ise çağırılan ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
AFAD, UMKE ve deniz polisinin yürüttüğü arama çalışmalarına, bölgedeki rüzgar ve göl dibinin otlarla kaplı olması nedeniyle dün gece ara verildi. Çalışmaların bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacağı bildirildi.
Göle düşen 3 kişiyi kurtaran balıkçılardan biri olan Nurettin Erefe, “Saat 16.30 sıralarında göle ağ atmaya gittik. Bu sırada kayığın alabora olduğunu gördük. Yanımda oğlum da vardı. Oğlum bu kayık battı dedim. Hemen ağları geri topladık ve 15 dakika uzaklıktaki kayığa ulaştık, hemen 3 kişiyi kurtarıp kayığımıza aldık. 2 kişi kayıp dediler. Karaya çıkınca jandarmaya haber verdik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp (2)Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp (2)

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