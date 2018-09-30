Manisa'da kaza: 4 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin, önündeki başka bir otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Kula Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Alper Tunga Gül'ün kullandığı 06 PTM 59 plakalı TIR, kavşağa yaklaştığında kırmızı ışık yandığı için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa Okumuş yönetimindeki 45 K 0720 plakalı otomobil, iddiaya göre TIR'ın yavaşladığını son anda fark edip, panikle direksiyonu kırmak istedi. Bu sırada Mehmet Oğuz (55) yönetimindeki 35 YAN 83 plakalı otomobil, Okumuş'un otomobiline çarpıp, savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Oğuz, yanındaki Ayşe Oğuz (19), Ahmet Buğra Oğuz (9) ve Aynur Oğuz (45) yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!
Beykoz'da Elmalı deresi taştı, binaya yıldırım düştü
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Fransa'da canlı yayında 'Irkçılık' skandalı! Programın sunucusuyla dalga geçti!
Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum