HABER

Manisa'da kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:54 | Son Güncelleme

Manisa'da kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden anne ile 7 aylık bebeği, yan yana defnedildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Tenzile Uysal (26) ile bebeği 7 aylık Elif Zümra Uysal'ın cenazeleri, Turgutalp Mahallesi’nde evlerinden uğurlanarak Ambarcı Camisi'ne getirildi.

Kazada eşini ve bebeğini yitiren Mücahit Uysal ayakta güçlükle durabildi, 7 aylık bebeğinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Tenzile Uysal'ın babası Sabahattin ve Remziye Telligöz de gözyaşı döktü.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve bebeğinin cenazeleri yan yana Soma Belediye Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Engin K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-Olay-

Dün E.K'nin kullandığı 35 VRD 40 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Bergama Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal (26) ve kucağındaki bebeği Elif Zümra Uysal'a çarpmış, anne ve bebeği hastanede yaşamlarını yitirmişti.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
14 yaşındaki Ali, sürünerek sınıfına ulaşabiliyor14 yaşındaki Ali, sürünerek sınıfına ulaşabiliyor
Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleştiOkmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
feci kaza kazada ölen anne ve bebeği Manisa Soma

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

Son dakika! Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara!

Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.