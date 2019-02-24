Manisa’da kıran kırana deve güreşi

Türkiye’de bir kültür haline gelen, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nin en önemli kış etkinlikleri arasında yer alan deve güreşleri, Manisa’nın Salihli ilçesinde yapıldı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda himayesinde düzenlenen ve bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen deve güreşleri, büyük bir coşkuya sahne oldu. Pehlivan develerin güreşleri hem kıran kırana geçti, hem de nefesleri kesti.

Salihli Belediyesi ve Öz Salihli Yörükleri Devecilik Kültürü ve Deve Sevenleri Derneği işbirliğinde düzenlenen Deve Güreşi Festivali, Salihli Deve Güreşi Arenası’nda yapıldı. Ege’nin en güçlü pehlivan develerinin katıldığı kıran kırana geçen güreşleri binlerce deve güreşi sever büyük bir heyecanla izledi. Güreşlerde Kaymakamlık, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Belediyesi, Deveciler Derneği ve Şehit Aileleri Dernek kupası olmak beş farklı kategoride kupa verildi.

Güreşseverleri Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ile birlikte selamlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli’de hep ilkleri yaşadıklarını söyledi. Kayda, “Çocukluğumuzda Çakallar Deresinde yapılan bu kültürümüzü yaşatma adına, 4 yıldan bu yana etkinliğimizi bu alanlara taşıdık. Sizlerde bu etkinliğimize omuz veriyorsunuz. Salihli’de her türlü kültürü barındırırken, bizlerde buna öncülük yapıyoruz. Öncülük yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yörük kültürünün önemli geleneklerinden olan Salihli Deve Güreşi Festivaline Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden yaklaşık 120 pehlivan deve katılırken, festival gün boyu devam etti.