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Manisa'da kışlada gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 asker tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 23:59 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz: "Hastanedeki ve kışladaki ilgililerle görüştüm, herhangi sıkıntılı bir durum yok"

MANİSA (AA) - Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 asker, tedavilerinin ardından gözlem altında tutuluyor.

Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda görevli askerlerin bir kısmı akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Askerlerden 21'i, kendisini kötü hissettiğini belirtmesi üzerine Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

"Hafif besin zehirlenmesi" teşhisi konulan ve ayakta tedavi gören askerler, tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyor.

- "Sıkıntılı bir durum yok"

Manisa Valisi Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin sağlığı hakkında endişelenecek bir durumun olmadığını ifade etti.

Vali Deniz, "Hastanedeki ve kışladaki ilgililerle görüştüm, herhangi sıkıntılı bir durum yok. Kışlada aynı yemekten 5 bin asker yemiş. Ancak önce 2 asker daha sonra 19 asker mide ağrısı şikayetiyle revire başvurmuş. Daha sonra hastaneye getirildiler. Şu an tedavileri tamamlandı, tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyorlar." dedi.

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Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıManisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıManisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi kışla Manisa

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