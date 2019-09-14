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Manisa'da kışlada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

Kırkağaç'taki Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Kışlası'nın çamaşırhane bölümünde yangın çıktı - Maddi hasara neden olan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor

MANİSA (AA) - Kırkağaç Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Kışlası'nda çamaşırhanenin bulunduğu bölümde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, kışlada çamaşırhanenin bulunduğu bölümde alevler yükseldi.

Yetkililerin haber vermesiyle yangına Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar OSB itfaiye amirliğine bağlı 10 itfaiye aracı müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse de yangın yerine giderek bilgi aldı.

Çamaşırhane binasının bulunduğu bölümün yangında zarar gördüğü öğrenildi.

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6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı Kırkağaç Manisa

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