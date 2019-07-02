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Manisa’da kız meselesi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Olay, ilçedeki Avukat Özcan Akçiçek Parkı’nda meydana geldi.

Manisa’da kız meselesi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, ilçedeki Avukat Özcan Akçiçek Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, H.H.G. (20) ile Ümit Ant (23) karşılaştıkları parkta kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.H.G yanında getirdiği bıçakla Ümit Ant’ı yaralayarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı genci Köprübaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Ant, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan zanlı H.H.G’yi saklandığı ikametinde yakaladı. H.H.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hayatını kaybeden Ümit Ant’ın cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Adli Tıp Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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