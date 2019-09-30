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Manisa’da korkunç cinayet, kızının gözü önünde vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 00:58 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, lunaparkta kızının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü.Edinilen bilgiye gör olay; Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta meydana geldi.

Manisa’da korkunç cinayet, kızının gözü önünde vuruldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, lunaparkta kızının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye gör olay; Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eren Erbahçeciler(34) kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. İddiaya göre Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S.arasında oyun jetonu başında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce K.S. tabanca ile Eren Erbahçeciler’i vurdu.
Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erbahçeciler, hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Erbahçeciler’in, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şubesi çalışanı olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri cinayet zanlısı K.S’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa’da korkunç cinayet, kızının gözü önünde vuruldu

Manisa’da korkunç cinayet, kızının gözü önünde vuruldu

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