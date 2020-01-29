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  4. Manisa'da korkutan deprem (10)

Manisa'da korkutan deprem (10)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 01:59 | Son Güncelleme

SÜLEYMANLI MAHALLESİ’NE 20 ÇADIR KURULDU Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD’a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş için AFAD tarafından çadır kuruldu.

SÜLEYMANLI MAHALLESİ’NE 20 ÇADIR KURULDU
Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD’a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş için AFAD tarafından çadır kuruldu. Süleymanlı Mahallesi'ndeki futbol sahasına kurulan 20 çadırda yaklaşık 150 kişi kalıyor. CHP'nin Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, kurulan çadırları yerinde inceledi. Ayrıca, milletvekilleri vatandaşlara ziyarette bulundu. Öte yandan, Akhisar Belediyesi tarafından çadırlarda kalanlara çorba ikram edildi.

Barış GEZİCİ/MANİSA, (DHA)

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