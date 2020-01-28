HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da korkutan deprem (7)

Manisa'da korkutan deprem (7)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

KIRKAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI'NDA DEPREM TOPLANTISI Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç'ta meydana gelen depremin ardından ilçeyi ziyaret etti, bilgi aldı.

Manisa'da korkutan deprem (7)

KIRKAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI'NDA DEPREM TOPLANTISI
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç'ta meydana gelen depremin ardından ilçeyi ziyaret etti, bilgi aldı. Vali Deniz, ardından Kırkağaç Kaymakamlığı'nda, Manisa İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Manisa Çevre Şehircilik İl Müdür Vekili Günay Özcan ve Kırkağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Yaşar İsmail Gedüz ile toplantı yaptı.
Öte yandan Valilik'ten yapılan açıklamada, "28.01.2020 tarihinde saat 14.26 da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı ve yaralanma olmamıştır. 22.01.2020 tarihinde Akhisar merkezli yaşanan deprem sonrası Karakurt Mahallesi'nde ağır hasar gören metruk binanın duvarında meydana gelen göçük dışında ilçede herhangi bir hasar meydana gelmemiştir" denildi.

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duygu moduna göre Whatsapp durumlarıDuygu moduna göre Whatsapp durumları
Basura ne iyi gelir, evde basur tedavisi mümkün mü?Basura ne iyi gelir, evde basur tedavisi mümkün mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya’da korkunç olay! 6 ay boyunca köpekler cesedini parçalayıp yemiş!

Kütahya’da korkunç olay! 6 ay boyunca köpekler cesedini parçalayıp yemiş!

Son dakika! Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Manisa'da bir deprem daha!

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu: 'Şahadetinizi getirin' dedim

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu!

Depremzedelere kazak gönderen 5 yaşındaki Mira'dan duygusal mektup

5 yaşındaki Mira'dan depremzedelere duygusal mektup

Bursa'da beş milyonluk Tevrat’ı satarken suçüstü yakalandı! Serbest kaldı

Değeri dudak uçuklattı! Bursa'da ele geçirildi

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.