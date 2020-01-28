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Manisa'da korkutan deprem (8)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 19:37 | Son Güncelleme

GERGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen depremin ardından evlerinden çıkanlar, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmiyor. Birçok kişi, kurulan AFAD çadırlarında konaklıyor.

GERGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen depremin ardından evlerinden çıkanlar, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmiyor. Birçok kişi, kurulan AFAD çadırlarında konaklıyor. Deprem sebebiyle geceyi çadırda geçirmek için hazırlık yaptıkları sırada depreme yakalandıklarını belirten Tuğba Başaran (23), "Deprem sırasında çadırımıza eşya taşıyorduk. Çok büyük bir gürültü koptu. Kendimizi hemen dışarıya attık. Çok kötüydü. Geceyi çadırda geçirmek için eşyalarımızı taşıyorduk. Artçılar devam ettiği için evlerimize giremiyoruz. Bu yüzden eşyalarımızı da alamıyoruz" dedi.
Musalar Mahallesi'nde meydana gelen depremde evi yıkılan Raziye Güler ise "Deprem sırasında eve eşya almaya girmiştik. Binalar yürüyor gibi oldu. Çok korktuk. Bir önceki depremin şokunu atlatamadık. Bu deprem sırasında ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini kullandı. Rafet Güler de geceyi çadırda geçireceklerini belirtti.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)

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