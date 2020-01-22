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Manisa'da korkutan depremler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki deprem, meydana geldi. Deprem Manisa merkez ve ilçelerinde hissedilirken, endişelenen bazı vatandaşlar evlerinden çıktı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki deprem, meydana geldi. Deprem Manisa merkez ve ilçelerinde hissedilirken, endişelenen bazı vatandaşlar evlerinden çıktı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 17.46'da merkez üssü Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 14 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Manisa merkez ve bazı ilçelerinde hissedildi. Sarsıntı ile birlikte endişelenen bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Bu arada kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre aynı bölgede saat 16.18'de 3.2 ve 16.49'da ise 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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