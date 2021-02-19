HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da korkutan yangın

Manisa’da korkutan yangın

19.02.2021 23:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde 4 katlı binanın 3.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir kişiyi ekipler kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Güneş Mahallesi 399 Sokak’ta bulunan Veli Uysal’a ait ikamette henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İkametten dumanların çıktığını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alınan güvenlik önlemlerinin ardından, yangına müdahale etti. Yapılan çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu. Binanın 4. katında oturan, mahsur kalıp dumandan etkilenen Bahattin Uysal ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Muhammed Emin Saraç hayatını kaybettiMuhammed Emin Saraç hayatını kaybetti
Ülkelerin telefon kodları nedir?Ülkelerin telefon kodları nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

19 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

19 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

MEB'den yüz yüze eğitim kararı

MEB'den yüz yüze eğitim kararı

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Son Dakika: Ödemeler 18.00 itibarıyla başladı

Son Dakika: Ödemeler 18.00 itibarıyla başladı

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

Son Dakika: Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti

Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti

Bursa'da evde ölü bulunan kadının ağabeyi ve yengesi cinayeti itiraf etti

Bursa'da evde ölü bulunan kadının ağabeyi ve yengesi cinayeti itiraf etti

Çankırı’da 3.4 büyüklüğünde deprem

Çankırı’da 3.4 büyüklüğünde deprem

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

Melih Gökçek'ten dikkat çeken ifadeler

'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesip tüfekle öldürdü

Kan donduran olay! Yeğenini katletti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.