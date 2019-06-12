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Manisa’da köye yıldırım düştü: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Bayat Mahallesi’nde iki eve yıldırım isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.Olay, Soma’nın kırsal mahallesi olan Bayat Mahallesi’nde dün akşam üzeri meydana geldi.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Bayat Mahallesi’nde iki eve yıldırım isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Olay, Soma’nın kırsal mahallesi olan Bayat Mahallesi’nde dün akşam üzeri meydana geldi. Edinilen bilgilere göre son iki gündür etkili olan gökgürültülü sağanakla birlikte çakan yıldırım köye düştü. İki eve ve bir hayvan barınağına düşen yıldırım sonucu F.A., N.A., S.A., Y.F.A., E.A., S.A., A.Ö., C.Ç. isimli kişiler yaralanarak ilçe merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 8’inin tedavileri sonucu taburcu edildiği öğrenilirken sadece 1 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşması nedeniyle tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Öte yandan yıldırım düşmesi sonucu bir büyükbaş hayvanın da telef olduğu kaydedildi.
Jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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