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Manisa'da kumar baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir kahveye yapılan baskında, kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 5 bin 360 lira para cezası kesildi.

Manisa'da kumar baskını

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir kahveye yapılan baskında, kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 5 bin 360 lira para cezası kesildi. İşletme sahibi A.T. hakkında ise kumar oynatmak için yer temin etmekten işlem yapıldı.
Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığını öğrenen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün (perşembe) saat 23.30 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan kontrolde, 10 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynanırken kullanılan masa üstündeki pullara el kondu. Karakola götürülen 10 kişiye, kumar oynamaktan kişi başı 536 lira olmak üzere toplamda 5 bin 360 lira para cezası kesildi. Ayrıca işletme sahibi A.T. hakkında da, kumar oynatmak için yer temin etmekten işlem yapıldı.

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Manisa'da kumar baskını

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