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Manisa’da kumar oynayan 5 kişiye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 125 TL ceza kesilirken, işletme sahibine de kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem yapıldı.Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri bir ihbarı değerlendirerek, kıraathanede kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı.

Manisa’da kumar oynayan 5 kişiye ceza

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 125 TL ceza kesilirken, işletme sahibine de kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem yapıldı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri bir ihbarı değerlendirerek, kıraathanede kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı. Polisler dün saat 12.30 sıralarında kıraathaneye yaptıkları baskında oyun masası üzerinde sigara paketi, kül tabağında sigara izmaritleri, 300 TL para ve iskambil kağıtlarını ele geçirdi. Polisler kumar oynayan 5 kişiye kişi başına bin 225 TL olmak üzere toplamda 6 bin 125 TL ceza kesti. İskambil kağıtları ve 300 TL muhafaza altına alınırken, Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kıraathane sahibine de kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem yapıldı. Sosyal mesafeyi ihlalden ve kapalı alanda sigara içmek ve içirmekten de tutanak tanzim edildi.

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