Manisa’da kurallara uymayanlara 1 haftada 1 milyondan fazla ceza

Manisa’da 19-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Covid-19 tedbirleri denetimlerinde kurallara uymayan 689 kişi ve işletmeye 1 milyon 64 bin 888 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa Valiliği Covid-19 kapsamında yapılan denetimlerde 1 milyon 64 bin 888 TL cezai işlem uygulandığını bildirdi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “19-25 Ekim 2020 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Covid-19 tedbirlerine ilişkin 81 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. İlimiz genelinde yapılan denetimlerde vatandaşlar maske, sosyal mesafe, hijyen ve Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uyulması konusunda uyarıldı. Yapılan eş zamanlı denetimlerde ilimiz genelinde, 166 ekip ve toplam 479 personel sahada görev aldı. 50 bin 796 kişi ve işletme denetlenerek, 689 kişi ve işletme hakkında tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 1 milyon 64 bin 888 TL idare para cezası uygulandı” denildi.



