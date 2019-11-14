Manisa’da kurtlar keçi sürüsüne saldırdı

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Elek Mahallesi’nde keçi sürüsüne saldıran kurtlar, 21 hayvanı telef etti.

Edinilen bilgilere göre, Elek Mahallesi’nde keçi yetiştiriciliği yapan Arif Çetintaş’a ait sürüye kurtlar saldırdı. Şu ana kadar arazide 21 adet keçinin leşine ulaşıldı. 100 keçisi olan Çetintaş’ın yaklaşık 20 keçisinin de kayıp olduğu öğrenilirken, mahalle halkı dağlık arazide keçileri aramaya başladı.

Geçimini keçi yetiştirerek sürdüren Arif Çetintaş, hayvanlarının kurtlar tarafından telef edilmesi sonucu çok üzgün olduğunu ifade etti.

