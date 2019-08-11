Manisa'da kurutmalık domatesler tarlalara serildi

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)MANİSA'da başta Almanya, Rusya, İtalya ve Bulgaristan olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilecek olan kurutmalık domatesler, tarlalara serilmeye başladı. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, kışın yaşanan kötü hava şartları ve doğal afetler nedeniyle domates rekoltesinde düşüş yaşandığını belirtip, "Geçen yıl dekar başına 16-17 ton domates alınırken, bu yıl bu rakam dekar başı 6 ile 10 tona kadar düştü" dedi.

Manisa'dan başta Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilecek olan kurutmalık domates, tarlalara serilmeye başlandı. İl genelinde 15 bin dekar alanda domates yetiştirilen Manisa'da, yıllık ortalama 4 bin 500 ton kuru domates ihracaatı yapılıyor. Bu sezon da üreticiler kurutmalık domatesleri ihracata hazırlamak için hummalı bir çalışmaya girdi. Büyük bölümü Güneydoğu'dan gelen mevsimlik işçiler tarafından sıcak havada naylonlar üzerine serilen domatesler, tarlaların kırmızı renge bürünmesine neden oldu.

3 bin 500 dönüm alanda domates ekiminin yapıldığı Saruhanlı ilçesinde de kurutmalık domates hasadı bir haftadır devam ediyor.