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Manisa'da kuvvetli sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 21:06 | Son Güncelleme

Demirci ilçesinde sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı - Bölgede yıldırım düşmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan telef oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

İlçe genelindeki gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ve yollarda biriken su sürücülere zor anlar yaşattı.

Kazancı Mahallesi Zaim Bükü mevkisinde tütün tarlasından dönen 6 kişilik bir aile, dereyi geçemeyerek, mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, greyder ile dereyi geçerek aileyi kurtardı.

Demirci-Salihli kara yolu Bağarası bölgesinde dere kenarında mahsur kalan 4 kişi de Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince güvenli bölgeye alındı.

İlçeye bağlı Sevinçler Mahallesi'nde Mehmet Demir'e ait ağıla yıldırım düşmesi sonucu ise 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin sıkıntılı bölgelere müdahale ettiğini ve mahsur kalan vatandaşları kurtardığını bildirdi.

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