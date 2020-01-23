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Manisa'da meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 03:16 | Son Güncelleme

Manisa'da meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi

İZMİR (AA) - Manisa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, İzmir’de de hissedildi.

Ödemiş ilçesi Üç Eylül Mahallesi Ordu Caddesi'nde bir kahvehanede oturan vatandaşların deprem sırasında panik halinde dışarı çıktığı görüntüler kameralarca kaydedildi.

Kahvehanede garson olarak çalışan Necdet Coştu, sarsıntı ile birlikte kahvehane müşterilerinin panik halinde dışarı çıktığını ifade ederek, "Ocakta çay, kahve servisiyle uğraşıyordum. Bir anda müşterilerin hepsinin de kaçıştığını görünce şaşırdım. Daha sonra ben de sarsıntıyı hissettim. O an kahvehane birden boşaldı." dedi.

Deprem sırasında kahvehanede bulunan Gencay Çetin de sarsıntı ile birlikte kendilerini dışarıya attıklarını belirterek, "Normal olarak kahvehanede otururken yukarıdaki uzun lambaların sallanmasıyla birlikte sarsıntıyı hissettik. Kahvehanedeki herkesin dışarıya çıkmasıyla bizler de panik yaşadık. Ödemiş’te bizim gibi bazı vatandaşlar da evlerinin dışına çıktılar." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem korku Ödemiş

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