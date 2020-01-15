HABER
  4. Manisa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Sarıpınar Mahallesi Fatih Caddesi Gümüşçayı Köprüsü çıkışında meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sarıpınar Mahallesi Fatih Caddesi Gümüşçayı Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Ş. yönetimindeki 45 ZB 819 plakalı yolcu minibüsü ile Mehmet L. yönetimindeki 45 SA 535 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Cavide L., Fatma Y. ve Rabia A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kazayı, minibüste bulunanlar ise yara almadan atlattı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Tankerin çarptığı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden İlyas Domaç son yolcuğuna uğurlandıTankerin çarptığı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden İlyas Domaç son yolcuğuna uğurlandı
Gelibolu'dan Avustralya'ya geçmiş olsun mesajıGelibolu'dan Avustralya'ya geçmiş olsun mesajı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

Gören şaşıp kaldı! Tam 5 kilo

Gören şaşıp kaldı! Tam 5 kilo

Kadıköy'deki çekici kazasıyla ilgili soruşturma açıldı

Kadıköy'deki çekici kazasına soruşturma

Adıyaman'da genç kızların kavgası saniye saniye kamerada

Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Son dakika! İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.