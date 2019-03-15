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Manisa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

Manisa’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, Manisa-Akhisar Karayolu Üçpınar Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Manisa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Manisa-Akhisar Karayolu Üçpınar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen 35 AGC 646 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 35 AE 3014 plakalı minibüs tipi araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İl müdahaleleri yapılan E.P., M..İ, S.Ş.A., B.Ç,. Ü.İ., Ç.M.Y., M.G. olmak üzere yaralanan 7 kişi farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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