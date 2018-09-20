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Manisa'da minibüsün çarptığı bekçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 15:45 | Son Güncelleme

Manisa'da minibüsün çarptığı bekçi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde otoyol şantiyesinde minibüsün çarptığı bekçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Evciler Mahallesi'nde devam eden otoyol şantiyesinde M.K'nin (50) kullandığı 10 V 1664 plakalı minibüs, inşaat sahasında bekçilik yapan 73 yaşındaki Sait Konuk'a çarptı.

Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bekçi iş kazası

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