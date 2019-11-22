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Manisa'da misafir olduğu evde ölen gencin arkadaşları gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 20:00 | Son Güncelleme

Manisa'da misafir olduğu evde ölen gencin arkadaşları gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde misafirliğe gittiği evde öldüğü belirlenen üniversiteli gencin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Atay Garip (17), Y.I. ve A.S, Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu öğrencisi H.S'nin 13 Eylül Mahallesi'ndeki evine misafirliğe gitti.

Burada yatıya kalan gençlerden Atay Garip'in sabah uyanmaması üzerine arkadaşları sağlık ekiplerine haber etti.

Eve gelen ekipler Atay Garip'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Garip'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, H.S, Y.I. ve A.S'yi gözaltına aldı.

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Manisa manisa öğrenci evi öğrenci evi Soma

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