Manisa'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İzmir-Uşak karayolu Caferbey Mahallesi mevkisinde tescilsiz ve plakasız motosikleti kullanan Barış Girgin (25), bariyerlere çarptı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Girgin, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Girgin'in cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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