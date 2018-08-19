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Manisa'da motosiklet devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

Manisa'da motosiklet devrildi: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü öldü.

Ahmet Şadi Göral'ın (55) kullandığı 45 YD 836 plakalı motosiklet, Beyoba Mahallesi Karaağaçlı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Göral'ın öldüğünü belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Şadi Göral Manisa Motosiklet ölü

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