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Manisa'da motosiklet devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 21:21 | Son Güncelleme

Manisa'da motosiklet devrildi: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Kök'ün (79) kullandığı plakasız motosiklet, Gökçeören Mahallesi Kenger mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralı sürücüyü Kula Devlet Hastanesine kaldırdı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Kök, hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
112 Acil Sağlık Manisa trafik kazası

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