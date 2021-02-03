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Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü

03.02.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Ersoy (64) yönetimindeki 45 N 9776 plakalı motosiklet E-96 karayolundaki emniyet şeridinde park halinde bulunan 31 PAA 64 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ersoy’un cenazesini Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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