Manisa’da motosiklet zeytin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir motosikletin zeytin bahçesine düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası olmayan motosiklet sürücüsü Muzaffer Çalı (32) direksiyon hakimiyetini kaybedince yolda savruldu. Yolda savrulan motosiklet daha sonra yol kenarında bulunan zeytinliğe düştü. Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan M.G., 112 acil Servis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerce kaskı bulunmayan Muzaffer Çalı’nın öldüğü belirlendi. Yaralanan M.G. ise hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

