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Manisa'da öğrenci velilerinden okula "sınıflar kalabalık" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 18:10 | Son Güncelleme

Yunusemre ilçesindeki Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nun fiziki kapasitesinin yetersizliği nedeniyle öğrencilerinin 60 kişilik sınıflarda eğitim gördüğünü öne süren veliler, durumun düzeltilmesini istedi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenci velileri, okulun sınıf mevcudunun fazla olması nedeniyle çocuklarının kaliteli eğitim göremediklerini ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

Yağcılar Mahallesi'nde bulunan okulun önünde bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci velisi, çocuklarının okul sırasında 3'er kişi oturduğunu, okulun fiziki kapasitesinin yetersizliği nedeniyle koridorda yürüyecek alan kalmadığını ileri sürerek durum düzelinceye kadar çocuklarını okula göndermeme kararı aldı.

Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu Okul ve Aile Birliği Başkanı Adnan Bitlisli, gazetecilere yaptığı açıklamada, velilerin çocuklarının okulda doğru dürüst eğitim alamadıklarını söyledi.

Mevcut durum düzelinceye kadar çocuklarını okula göndermeme kararı aldıklarını belirten Bitlisli, "Yağcılar köyünde neredeyse bütün velilerden imza topladık. İlçe Milli Eğitim, kaymakamlık, valilik buralara dilekçelerimizi sunduk. Sorunun çözülmesini istiyoruz. Karar aldık, sorunlar çözülene kadar çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz." dedi.

Okulun binasının yetersiz olduğunu söyleyen öğrenci velisi Akide Balaban, sınıfların kalabalık olması nedeniyle çocuklarının sık sık hasta olduğunu öne sürerek, "Çocuklarımız sınıfta oksijen olmadığından dolayı öksürmeye başlıyor. Çocuğum aylardır öksürüyor. Önüne geçemiyorum." ifadesini kullandı.

Velilerden Ayşe Eryılmaz da okul binasının fiziki yetersizliği nedeniyle çocuklarının sağlıklı eğitim almadığını belirterek, "Hem iyi ders dinlemiyor hem de sürekli hasta oluyor. Dışarıdan çok fazla öğrenci bizim okulumuza geliyor. Sınıflarımızda yer kalmadı. Çocuğum bazı zamanlar eve öğle yemeği için geldiğinde kalemini oynatmadığını söylüyor." diye konuştu.

- İkili eğitime geçilecek

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu yılki eğitim öğretim yılına 193 öğrenciyle başlayan Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nun mevcudu, Akgedik Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına hizmet verecek okulun eğitim öğretim yılına yetişmemesi nedeniyle 401'e çıktı.

Sınıf mevcutlarının eğitim öğretimi aksatacak derecede artması üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldığını bildiren yetkililer, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep edilen "Norm güncellemesi"nin onaylandığı ve yarından itibaren okulda ikili eğitime geçileceğini kaydetti.

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Manisa İl Milli Eğitim Okul Öğrenci velisi Yağcılar

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