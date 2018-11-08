Manisa'da öğretmenin öğrenciyi darbettiği iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisini darbettiği öne sürülen öğretmene destek vermek amacıyla bir grup öğrenci velisi basın açıklaması yaptı.
Turgutlu Orta Park Saat Kulesi önünde toplanan veliler adına konuşan Semra Yiğitcan, öğrencisini darbettiği iddiasıyla gündeme gelen öğretmen Latif Yatağan'ın, hayatını mesleğine adadığını belirterek, onun yanında durduklarını söyledi.
Yatağan'ın, öğrencilere sadece alfabeyi öğreten bir eğitimci olmadığını dile getiren Yiğitcan, şunları kaydetti:
"Öğretmenimiz çocukların, ruhsal, kişisel gelişimleriyle, ailevi problemleriyle, sosyal ilişkileriyle de yakından ilgilenen bir eğitimcidir. Söz konusu öğrenci olay sonrasında bir başka velinin evinde misafir edilmiştir. Ev sahibi velinin ifadesi, çocuğun herhangi bir yerinde herhangi bir iz olmadığı, psikolojik olarak da normal tavırlar sergilediği doğrultusundadır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini rica ediyoruz. Latif öğretmen gibi bir öğretmeni küstürmek, Turgutlu eğitimine yapılacak en büyük kötülüktür. Bizler, öğrenci velileri olarak onu yalnız bırakmayacağımızı, doğrular ortaya çıkana kadar da arkasında duracağımızı belirtiyoruz."
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi kızının, sınıf öğretmeni tarafından darbedildiğini iddia eden bir veli, öğretmen Latif Yatağan hakkında, dün suç duyurusunda bulunmuştu.
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