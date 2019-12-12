HABER

Manisa'da okul önleri ve parklarda narkotik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:41 | Son Güncelleme

MANİSA'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki okul önleri, parklar ve metruk binalar, uyuşturucu satıcılarına karşı polis ekiplerince kontrol edildi.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki okul önleri, parklar ve metruk binalar, uyuşturucu satıcılarına karşı polis ekiplerince kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucuya karşı bugün denetim yaptı. Kentteki okul önleri ve çevreleri ile parklar ve metruk binalar, uyuşturucu satıcılarına karşı kontrol edildi. 2 saatlik denetimde şüpheli görünen 163 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan S.A. (33), Şehzadeler ilçesinde yakalandı. Emniyetten yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Zonguldak’ta DEAŞ davası: Sanıklar suçlamaları kabul etmediZonguldak’ta DEAŞ davası: Sanıklar suçlamaları kabul etmedi
Deniz Su'nun ameliyatta ölümünde ihmal iddiasıDeniz Su'nun ameliyatta ölümünde ihmal iddiası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmanın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Türkiye'den BM'ye 'Libya' başvurusu

Bayburt’ta korkunç olay! Kadını boğazını keserek öldürdü, temizlik çalışanının kalbinden bıçakladı

Bayburt’ta korkunç olay!

Son dakika: Diyarbakır'da 271 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.