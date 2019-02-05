Manisa’da okul servis araçlarına ceza yağdı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince merkezdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 155 araç sorgulanırken kurallara uymayan 12 servis sürücüsüne toplam 5 bin 528 TL idari para cezası kesildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlaması sebebiyle Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri merkezdeki Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin çeşitli noktalarında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, iki ilçede 6 farklı noktada servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ve araçların çeşitli evraklarını kontrol ederken, okul servis araçlarının içerisine binerek öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını da kontrol etti. Okulların başlama ve bitiş zamanında 10 ekip ve toplam 20 polisin katıldığı uygulama kapsamında, 155 araç sorgulandı. Denetimde 3 araç sahibine muayenesiz araç kullanmaktan 705 lira, 2 araç sahibine yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 2 bin lira, 3 araç sürücüsüne servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymamaktan 705 lira, 2 araç sürücüsüne mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan araç kullanmaktan bin 234 lira, 2 araç sürücüsüne yolcu tedbiri güvenliğiyle ilgili tedbirleri almamaktan 884 lira olmak üzere toplam 5 bin 528 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

