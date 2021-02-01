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Manisa’da öldürülen 4 arkadaş toprağa verildi

01.02.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Ahmetli ilçesinde dün akşam saatlerinde 3’ü başından vurularak biri de boynu kırılarak öldürülmüş halde bulunan 4 genç arkadaş son yolculuklarına uğurlandı.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde dün akşam saatlerinde 3’ü başından vurularak biri de boynu kırılarak öldürülmüş halde bulunan 4 genç arkadaş son yolculuklarına uğurlandı. Öldürülen gençlerden 22 yaşındaki Muharrem Zengin Ahmetli’nin Kestelli Mahallesinde, 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın ise Alaşehir’in Kavala Camisinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
Manisa’nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde tarla yolunda 4 gence ait ceset bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, Serkan Zangal ve Ümit Zangal ile Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu kişilerden 3’ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin’in babasına ait olduğu tespit edildi.

Son yolculuklarına uğurlandı
Ölü olarak bulunan 4 gencin cenazesi bugün toprağa verildi. Bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen Mehmet Zengin’in yeğeni olan Muharrem Zengin Ahmetli’nin Kestelli Mahallesinde, Ümit Zangal, Serkan Zangal ve Neşet Dalgın ise Alaşehir’in Kavala Camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği cenaze namazlarında duygu dolu anlar yaşanırken, ailelerin feryatları yürek dağladı.
Cenazeye, gençlerin yakınlarının yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.
Olayın sırrı çözülemedi
Asker eğlencesi için Alaşehir’den Ahmetli’nin Kestelli Mahallesine giden ve liseden arkadaşları Muharrem Zengin’in yanında kalan Neşet Dalgın, Ümit Zangal ve Serkan Zangal, Neşet Dalgın’ın doğum gününü kutlamak için Kestelli’de bir gün daha kaldıkları ve gençlerden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldığı öğrenildi. Gençlerin bir tarla kenarında cansız bedenlerinin bulunmasının ardından jandarmanın olayla ilgili derinlemesine soruşturma başlattığı ve konuyla ilgili 10 kişilik bir özel ekip kurduğu öğrenildi.

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