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Manisa’da öldürülen 4 gençten 3’ünün son görüntüleri ortaya çıktı

02.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Manisa’da öldürülen 4 gençten 3’ünün son görüntüleri ortaya çıktı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde ölü olarak bulunan 4 gençten 3’ünün ölmeden önce bir görüntü çekerek Mert isimli arkadaşlarına gönderdikleri ortaya çıktı.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde ölü olarak bulunan 4 gençten 3’ünün ölmeden önce bir görüntü çekerek Mert isimli arkadaşlarına gönderdikleri ortaya çıktı. Gençler video mesajında Mert isimli arkadaşlarına veda ederken ‘Seni çok seviyoruz yapacak çok işimiz vardı’ dedikleri görüldü.
Manisa’nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında yan yana cansız bedenleri bulunan gençlerden üçünün, cep telefonuyla çektikleri son görüntülerini Mert isimli arkadaşlarına gönderdikleri ortaya çıktı.
Boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği saptanan Ümit Zangal’ın bulunmadığı görüntüde, başlarından vuruldukları tespit edilen Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal (23) görüntülerde uyuşturucu madde kullandıkları ortaya çıktı. Ölen gençlerden biri olan Neşet Dalgın, "Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" derken Muharrem Zengin de görüntünün sonunda "Öbür tarafta görüşürüz Mert" dediği görülüyor.
Ortaya çıkan görüntü sonunda boynu kırılarak ölen Ümit Zangal’ın ardından 3 gencin intihar ettiği şüphesi ağırlık kazandı.

Manisa’da öldürülen 4 gençten 3’ünün son görüntüleri ortaya çıktı

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