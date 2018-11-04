Manisa'da orman yangını

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında, 3 hektar bozuk orman alanı zarar gördü.
Poyrazdamları Mahallesi Dibekdağı Topaktaş mevkiindeki bozuk orman alanında, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Vatandaşın ihbarıyla yangına 10 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ve 35 kişiden oluşan orman söndürme ekibi müdahale etti. Yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında, 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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