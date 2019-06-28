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Manisa’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkarken yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.Yangın Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Manisa’da orman yangını

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkarken yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Yangın Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye Avşar Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. 1 helikopter ve 7 arazöz ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını

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